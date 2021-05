Lemnis Gate: Im ersten Entwicklertagebuch erfahren wir mehr über das Gameplay

in

Der Publisher Frontier Foundry und das Studio Ratloop Games Canada haben das erste Entwicklertagebuch zu Lemnis Gate veröffentlicht.

Lemnis Gate wird als rundenbasierter Strategie-Egoshooter in einer Zeitschleife beschrieben, in dem nicht nur Skill, sondern auch Strategie wichtig ist. Dadurch unterscheidet sich der Titel sehr vond er Genre-Konkurrenz. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, seht ihr im nachfolgendesn Entwicklertagebuch.

Darin erklärt Game Director James Anderson wie die Zeitschleifen-Mechanik funktioniert und was der Titel sonst noch so zu bieten hat. Dazu heißt es: “Jeder der sieben Agenten von Lemnis Gate bringt seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten mit, die mächtig genug sind, um den Verlauf des Kampfgeschehens zu verändern. Diese sind perfekt ausbalanciert, um sicherzustellen, dass meisterhafte Planung und geschicktes Handeln der Spieler den Sieg bringen. Ganz gleich ob man einen Agenten als Köder einsetzt, um mit dem Fernkampfspezialisten Striker Gegner auf der ganzen Karte auszuschalten, oder ob man als Toxin Gebiete durch das Verteilen von Giftschwaden unzugänglich macht: Lemnis Gate lässt Spieler über fünf packende Runden hinweg vielschichtige Taktiken entwickeln.

In Lemnis Gate beeinflusst die Vergangenheit die Zukunft: Strategie und Taktik sind hier genauso wichtig wie Geschicklichkeit, und der Tod bedeutet noch nicht das Ende…”

Hier das Entwicklertagebuch:

Lemnis Gate erscheint diesen Sommer für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die Mischung aus Ego-Shooter und rundenbasierter Strategie ist auf jeden Fall interessant. Wir sind schon sehr gespannt, wie dieser Mix bei den SPielern ankommt.