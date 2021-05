Microids kündigt Flashback 2 an

in

Kürzlich hat Microids angekündigt, dass sich das Spiel Flashback 2 in Entwicklung befindet.

Fans des Klassikers Flashback aus dem Jahr 1992 dürfen sich freuen, denn Microids hat Flashback 2 offiziell angekündigt. Erscheinen soll das Spiel für PC und Konsolen. Der Release soll im nächsten Jahr erfolgen.

Stéphane Longeard, der CEO von Microids, sagt dazu: “Wir sind super aufgeregt, den Fans eine Fortsetzung zu diesem Meisterwerk der französischen Videospielgeschichte anzubieten. Wir bei Microids lieben es, Projekte zu liefern, die das Handwerk von talentierten Menschen hervorheben. Paul Cuisset ist ein international bekannter französischer Hall of Famer. Wir sind stolz darauf, Hand in Hand mit ihm und seinem Team an diesem Projekt zu arbeiten.”

Paul Cuisset, der Entwickler des Klassikers, fügte hinzu: “Eine Fortsetzung zu Flashback zu entwickeln ist eine Idee, die ich schon sehr lange habe. Ich kann es kaum erwarten, dass die Spieler die neuen Abenteuer von Conrad B. Hart entdecken, einem Charakter, der vor fast 30 Jahren geschaffen wurde. Mit Microids zielen wir wirklich darauf ab, die Fans des Originaltitels zu erfreuen und gleichzeitig alle Spieler anzusprechen, die ein Faible für futuristische Spiele haben.”

Flashback spielt im Jahr 2142. Man übernimmt die Rolle des jungen Wissenschaftlers Conrad B. Hart, der von von einem Raumschiff geflohen ist, aber keine Erinnerung mehr hat. Er erwacht auf dem kolonisierten Titan-Mond Saturn.

Ziel ist es, einen Weg zurück zur Erde finden und eine heimtückische außerirdische Verschwörung aufzudecken. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Klassikers.

Das denken wir:

Diese Ankündigung kommt überraschend. Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet.