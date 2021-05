Necromunda: Hired Gun – Der neue Trailer zeigt, was uns im Spiel erwartet

in

Focus Home Interactive hat einen neuen Trailer zum kommenden Ego-Shooter Necromunda: Hired Gun veröffentlicht.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über Necromunda: Hired Gun berichtet haben, aber nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet. Kurz gesagt: Necromunda: Hired Gun ist ein schneller und düsterer Ego-Shooter, in dem ihr die Rolle eines Kopfgeldjägers übernehmt.

Ihr könnt verschiedene Aufträge auswählen, eure Waffen und euren Hund upgraden, an Wänden entlang laufen und euch mit einem Greifhaken schnell von A nach B bewegen. Und das Ganze sieht wirklich ziemlich cool aus. Aber davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer selbst überzeugen.

Zum Spiel heißt es: “Schlage dich als gnadenloser Söldner durch ein Meer von Verbrechen und Korruption in der blutigen Welt von Necromunda. Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig – aber wirst du die Jagd überleben? Necromunda: Hired Gun ist ein rasanter, blutiger und spannender Indie-Egoshooter in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000.

Für den richtigen Preis legst du dich mit gefürchteten Verbrechern und Mutanten an. Deine Waffenkammer ist prall gefüllt. Dein Körper ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Dein Cyber-Mastiff kann Feinde für dich aufspüren und erledigen, während du dich an deinem Kletterhaken durch die riesigen Areale schwingst.”

Wie gefallen euch die neuen Szenen aus demm Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Necromunda: Hired Gun erscheint am 1. Juni für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Wer das Warhammer-Universum mag und auf Ego-Shooter steht, der wird hier voll auf seine Kosten kommen.