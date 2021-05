Nine to Five: Nehmt jetzt an der Beta des 3v3v3-Shooters teil

Das Studio Redhill Games hat die Open Beta des Multiplayer-Shooters Nine to Five gestartet.

Nine to Five ist ein 3v3v3-Multiplayer-Shooter. Das bedeutet, dass drei Dreierteams gegeneinander antreten. Cool: Ein Match ist in drei Phasen aufgeteilt. “Wie sich euer Team in der ersten Phase verhält, wirkt sich auf das Setup der nächsten aus”, heißt es dazu.

Dadurch werden die Teams dazu gebracht, ihre Strategie ständig anzupassen, um zu gewinnen. Das sorgt für mehr Dynamik in den Matches. Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Video selbst überzeugen.

Hier bekommt ihr ein paar Spielszenen zu sehen, die zeigen, wie sich das Spiel seit Februar verändert hat:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels, auf der ihr einen Beta-Zugang anfordern könnt.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Ego-Shooter” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Konzept ist auf jeden Fall interessant, aber ob sich das Spiel gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Quelle: dsogaming.com