“Old”: Im neuesten Film von M. Night Shyamalan wird Zeit zum Albtraum

in

Kürzlich wurde der erste Trailer zu “Old”, dem kommenden Horrorfilm vom “The Sixth Sense“-Regisseur M. Night Shyamalan, veröffentlicht.

Regisseur M. Night Shyamalan hat mit “Old” gerade einen sehr interessanten Film in der Mache, in dem Zeit eine entscheidende Rolle spielt.

Der Film handelt von einer Familie die am Strand ihren Urlaub genießen will. Irgendwann stellt sie jeodch fest, dass die Uhren hier anders laufen. In nur weniger Stunden beginnen sie sehr schnell zu altern. Ihnen wird klar, dass sie den Strand schleunigst verlassen müssen, um nicht zu sterben, aber es scheint kein entkommen zu geben.

Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer selbst überzeugen.

Mit dabei sind Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant und Thomasin McKenzie

Übrigens: Der Film basiert auf der Graphic Novel “Sandcastle” von Pierre Oscar Levy und Frederik Peeters.

“Old” startet am 29. Juli 2021 in die deutschen Kinos.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Kino” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Mal sehen, ob Shyamalan mit “Old” den Erfolg seiner letzten Filme toppen kann. Der erste Trailer macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr.