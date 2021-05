Paul George und PlayStation stellen den Nike PG 5 PlayStation 5 Colorway vor

in

Paul George und PlayStation haben kürzlich den Sneaker Nike PG 5 PlayStation 5 Colorway vorgestellt.

PlayStation-Fans, die auf Sneaker stehen, haben Grund zur Freude, denn Paul George und PlayStation haben sich erneut zusammengetan, um einen neuen Sneaker auf den Markt zu bringen. Die Rede ist vom Nike PG 5 PlayStation 5 Colorway.

Paul George, Nummer 13 bei den LA Clippers, dazu: “Genau wie die PlayStation 5-Konsole ist der PG 5 meine Plattform, um Grenzen neu zu definieren. Deshalb habe ich mir die Gelegenheit, diese beiden Elemente in einer neuen Partnerschaft mit PlayStation zusammenzubringen, nicht entgehen lassen. Die Designer von Nike und PlayStation, darunter Yujin Morisawa – der Künstler hinter dem Design der PS5-Konsole – haben eng zusammengearbeitet, um die Essenz meiner Basketballkünste und den Look der PS5 in dieser einzigartigen Zusammenarbeit zum Leben zu erwecken.”

Hier die Design-Features:

Wie bei allen anderen PlayStation-Kooperationen befinden sich die PG- und PlayStation-Logos auf den Zungen des Schuhs.

Die Farben des Schuhs sind stark vom Design der PS5 inspiriert, dessen Akzente auf den Einlege- und Außensohlen zu sehen sind.

Es wäre keine echte Zusammenarbeit mit PlayStation, wenn wir nicht die klassischen PlayStation-Formen verwenden würden, die an beiden Schuhen im gleichen Muster wie auf dem DualSense Wireless-Controller zu finden sind.

Hier könnt ihr euch ein Video ansehen, das die Sneaker in Aktion zeigt:

Der PG 5 PlayStation 5 Colorway erscheint in ausgewählten Regionen am 14. Mai 2021. Informationen zur Veröffentlichung und Verfügbarkeit findet ihr in der Nike SNKRS-App oder auf eurer Nike-Website.

Das denken wir:

Der Schuh sieht auf jeden Fall cool aus, aber er wird mit Sicherheit nicht leicht zu bekommen sein – ähnlich wie die PS5.

Quelle: blog.de.playstation.com