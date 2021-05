PUBG: New State – Krafton enthüllt Details zum Alpha-Test

Krafton hat kürzlich Details zum anstehenden Alpha-Test des kommenden Battle-Royale-Spiels PUBG: New State enthüllt.

Vermutlich habt ihr bereits mitbekommen, dass sich mit PUBG: New State ein neuer Free-to-Play-Titel in der Mache befindet, er jedoch nur als Mobile-Version erscheint. Nun wurden Details zum bevorstehenden Alpha-Test verraten.

Demnach wird es vom 11. bis 13. Juni einen geschlossenen Alpha-Test für Android-Nutzer geben. Das Problem: An diesem Test können nur Spieler aus den USA teilnehmen. Falls ihr in den USA lebt, könnt ihr euch bis zum 6. Juni über diesen Link bewerben, um an der Alpha teilzunehmen.

Dazu heißt es: “Der nur für die USA geltende Alpha-Test von PUBG: NEW STATE wird vor allem die Server- und Netzwerkstabilität sowie das aktuelle Gameplay-System der frühen Spielversion testen und überprüfen. Das daraus resultierende Feedback wird dabei helfen, die Erwartungen der Community zu erfüllen, wenn PUBG: New State später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Während der Testphase landen Spieler in TROI, einer futuristischen 8×8-Karte, wo sie bereits vor der Veröffentlichung verschiedene Gameplay-Features ausprobieren und einen Teil des PUBG-Universums im Jahr 2051 erkunden können.”

“Wir wollen all das wertvolle Feedback der Community und die Spieldaten, die wir während des Alpha-Tests erhalten, nutzen, um das Spiel zu verbessern und ein Erlebnis zu liefern, das die Erwartungen der Fans zur Veröffentlichung erfüllt”, sagt Minkyu Park, Executive Producer für PUBG: New State. “Unser Ziel ist es, ein wirklich unterhaltsames Gameplay-Erlebnis für Spieler auf der ganzen Welt zu schaffen, und wir können es kaum erwarten, das Spiel bald in die Hände der Community zu geben.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Battle Royale” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was PUBG: New State zu bieten hat. Schade nur, dass das Spiel nur als Mobile-Version erscheint.