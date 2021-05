Remnant: From the Ashes erhält Next-Gen-Upgrade

Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben ein Next-Gen-Upgrade für Remnant: From the Ashes veröffentlicht.

Falls ihr auf die Next-Gen-Version von Remnant: From the Ashes für PS5 oder Xbox Series X|S wartet, haben wir heute eine gute Nachricht für euch: Das Upgrade ist da.

Dieses Upgrade nutzt die Leistung der PS5 und Xbox Series X|S um die Grafik und Leistung des Spiels stark zu verbessern. Konkret bedeutet das, dass ihr das Spiel in 4K-Auflösung mit 30 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X und mit 60 FPS (von 30 FPS) bei 1080p-Auflösung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielen könnt. Abgesehen davon verbessert der Patch auch die Ladezeiten.

Nachfolgend findet ihr einen Trailer, der das Upgrade in Aktion zeigt, das ab sofort kostenlos heruntergeladen werden kann.

Zum Spiel heißt es: “Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Game in der Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von grässlichen Kreaturen heimgesucht wird. Als einer der letzten überlebenden Menschen werden Spieler alleine oder in einem Team mit bis zu zwei anderen tödlichen Gegnern und Bosse bekämpfen, um der Menschheit eine zweite Chance zu geben.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Endlich ist das Upgrade da. Es hat zwar ziemlich lange gedauert, aber besser spät als nie.