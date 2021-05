Scavengers ist jetzt als Early-Access-Titel verfügbar

Midwinter Entertainment hat das Spiel Scavengers in die Early-Access-Phase geschickt.

Kürzlich wurde angekündigt, dass das Spiel Scavengers nun als Early-Access-Titel verfügbar ist. Hier handelt es sich um einen kostenloser Shooter, in dem Dreiergruppen ums Überleben kämpfen müssen.

Zur Wahl stehen verschiedene Charaktere, die jeweils über eine Kombination aus einzigartigen Fähigkeiten und Waffen verfügen. Da die Entwickler für Scavengers PVE im Sandbox-Stil mit PVP auf Klassenbasis kombinieren, entsteht ein interessantes Spielerlebnis.

Euch erwartet ein kompetitiver Shooter, in dem es euer Ziel ist, mehr Datenpunkte als eure Gegner zu erobern. Dazu heißt es: “Verfolge gegnerische Spieler durch den Schnee, hetze KI-Kreaturen auf Feinde, nutze Stürme und Unterschlupfe zu deinem Vorteil, schleiche dich an Außenposten an, oder schieße dich ans Ziel. Hier treten Spieler gegen die Umgebung und gegen andere Spieler an – und wer einfallsreicher ist, gewinnt am Ende.”

Darum geht es: “Wir brachen auf, als ein Asteroid den Mond zertrümmerte, die Erde in eine eisige Einöde verwandelte und einen Virus verbreitete, der unsägliche Schrecken hervorbrachte. Mit kaum mehr als unserem Leben kamen wir davon und suchten Zuflucht außerhalb des Planeten – Zuflucht vor den rasenden Mutanten, die wir Plage nannten, eine Zuflucht vor den Marodeuren, die plündernd alles an sich rissen, was übrig geblieben war. Von uns gibt es heute nicht mehr viele. Mutter – die KI-Beschützerin unseres Sanctuary passt auf die auf, die noch übrig sind. Wir suchen nach einem Gegenmittel gegen den Virus. Aber sie will noch mehr. Deswegen müssen wir tun, was Mutter uns aufträgt: zur Erdoberfläche zurückkehren. Für uns und gegen die anderen, und für die Zukunft unserer Spezies.”

Übrigens: Das Spiel wurde von Improbable Worlds Limited entwickelte und bereits 2018 vorgestellt. Insofern ist es ziemlich cool, dass es nun endlich als Early-Access-Titel verfügbar ist.

Hier ein Trailer, der das Spiel in Aktion zeigt:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite von Scavengers, wo ihr euch das Spiel herunterladen könnt.

Das denken wir:

Es ist toll, dass das Spiel nach so langer Zeit endlich die Early-Access-Phase erreicht hat. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht mehr so lange auf den finalen Release warten müssen.