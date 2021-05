Seht euch hier 14 Minuten aus Horizon Forbidden West an

Guerrilla Games hat kürzlich die ersten Spielszenen aus Horizon Forbidden West veröffentlicht.

Im Rahmen der neuesten Ausgabe von State of Play hat das Studio Guerrilla Games erste Spielszenen aus Horizon Forbidden West veröffentlicht. Insgesamt bekommen wir 14 Minuten aus dem Spiel zu sehen.

Das Ganze sieht wirklich unfassbar beeindruckend aus. Die Spielwelt wirkt mit den zahlreichen Details äußerst realistisch, die Animationen sind butterweich und das Gameplay weiß ebenfalls zu überzeugen.

Ben McCaw, Narrative Director des Spiels, erklärt auf dem offiziellen PlayStation Blog dazu: “Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn an. Aloy, eine Maschinenjägerin, ist in den Westen gereist, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere Maschinen. Gemeinsam mit alten Freunden und neuen Gefährten muss sie dieses gefährliche Grenzgebiet überwinden, um die Antworten zu finden, die sie zur Rettung des Lebens auf der Erde braucht. Im ‘State of Play’-Video hat Aloy ihren treuen Freund Erend zu den Überresten von San Francisco geschickt, um ein wichtiges Artefakt zu bergen. Dabei stößt er jedoch schnell auf Schwierigkeiten, als er einer Rebellenfraktion des Tenakth-Stammes begegnet – blutrünstigen Kämpfern, die es irgendwie geschafft haben, Maschinen zu überbrücken. Aloy muss die Ruinen durchqueren und gegen zahlreiche Gegner kämpfen, um ihren Freund zu retten und ihre Reise fortzusetzen.”

Hier der Gameplay-Video:

Ziemlich cool, oder? Erzählt uns in den Kommentaren, wie euch die Spielszenen gefallen.

Der Release-Termin wurde übrigens noch nicht verraten. Weitere Neuigkeiten zum SPiel sollen aber bald geben.

Das denekn wir:

Hier erwartet uns ein absoluter Kracher. Wer eine PlayStation besitzt, der sollte sich Horizon Forbidden West auf keinen Fall entgehen lassen.