Seht euch hier 20 Minuten aus dem Indie-Adventure The Wild at Heart an

in

In einem neuen Video bekommen wir die ersten 20 Minuten aus dem Spiel The Wild at Heart zu sehen.

Falls ihr plant, euch das Indie-Adventure The Wild at Heart zu holen und euch interessiert, was das Spiel zu bieten hat, dann solltet ihr euch nachfolgendes Video von GameInformer ansehen. Hier bekommen wir die ersten 20 Minuten aus dem Titel zu sehen. Abgesehen davon erzählt euch Chris Sumsky, Entwickler beim verantwortlichen Studio Moonlight Kids, mehr darüber, wie das Spiel entstanden ist.

The Wild at Heart dreht sich um zwei frühreife Kinder auf der Flucht vor Not, magische Wesen und einen seltsamen Orden von Wächtern, die von ihrem Weg abgekommen sind. Das Das Ganze spiel im sogenannten Tiefenwald, wo ihr zahlreiche Rätsel lösen müsst.

Cool: Ihr könnnt Elflinge – kleine magische Wesen – sammeln, die ihr kommandieren und einsetzen könnt. Sie können beispielsweise Sachen zerstören, Beute sammeln, gegen Feinde kämpfe und neue Wege bauen.

Hier das Video:

The Wild at Heart erscheint am 20. Mai für PC und Xbox. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Adventures” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein märchenhaftes Adventure, mit interessanten Spielideen. Wer dem Grafikstil etwas abgewinnen kann, der sollte dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben.