Seht euch hier den Launch-Trailer zu Elite Dangerous: Odyssey an

Das Studio Frontier Developments hat den Launch-Trailer zu Elite Dangerous: Odyssey veröffentlicht.

Nach einer erfolgreichen 5-wöchigen öffentlichen Alpha-Phase ist das Spiel Elite Dangerous: Odyssey ab heute endlich für PC erhältlich. Darum wurde kürzlich auch der Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Zum Spiel heißt es: “Aufbauend auf einer Basis von 12 Millionen Elite-Spielern, markiert der Start von Elite Dangerous: Odyssey den nächsten aufregenden Schritt in Frontiers langfristiger Vision für Elite Dangerous und läutet eine neue Ära für die ultimative Weltraumsimulation ein. Odyssey erlaubt es den Spielern, auf neu zugänglichen Planeten zu landen, die von einer atemberaubenden neuen Technologie wunderschön gerendert werden; zu erforschen, zu kämpfen und Handel zu treiben, Missionen anzunehmen und gemeinsam oder alleine über neu zu erkundende Welten zu streifen”

David Braben, CEO und Gründer von Frontier, kommentiert: “Odyssey ist der nächste Schritt in einer unglaublichen Reise, die wir mit Elite Dangerous seit Kickstarter vor über acht Jahren begonnen haben. Das Entwicklerteam hat hier eine fantastische Leistung in einem unglaublichen Maßstab vollbracht. Von den Details innerhalb eines menschlichen Fußabdrucks bis hin zu den riesigen Entfernungen über Sternensysteme und darüber hinaus: Es ist atemberaubend, in einer derart reichhaltigen, detaillierten und genauen Nachbildung der Milchstraße im Maßstab 1:1 unterwegs sein zu können. Für mich sind die Highlights nicht nur die detaillierte Erkundung und der Kampf, sondern die Faszination und Schönheit, Sterne, Planeten und Monde beobachten zu können, wie sie auf ihren oft komplexen Bahnen am Nachthimmel auf- und absteigen oder langsam Pirouetten drehen, während jeder winzige Punkt oder Nebel an diesem Himmel wirklich da ist und besucht werden kann.”

Hier der Launch-Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

