Seht euch hier den neuen Trailer zum Amazon-MMO New World an

Amazon Games hat einen weiteren Trailer zum kommenden MMO New World veröffentlicht.

Seit der letzten Verschiebung von New World war es realativ still rund um das MMO, aber nun hat Amazon Games einen Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt und die sehen wirklich nicht übel aus.

Im neuen Trailer wird die Insel Aeternum vorgestellt, auf der New World spielt. Unter anderem werden die Gefahren und Abenteuer präsentiert, die uns dort erwarten.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Zum Spiel heißt es: “New World ist ein Open-World-MMO, in dem Spieler sich in der verwunschenen Wildnis der geheimnisvollen, im Zeitalter der Entdeckungen entdeckten Insel Aeternum behaupten müssen. Bekämpfen Sie die brutalen Legionen der Verderbten und setzen Sie sich gegen andere Spieler in diesem Land voller Gefahren und Gelegenheiten durch. Das Land ist fest entschlossen, Sie zu vernichten. Was werden Sie tun, um zu überleben? Gehen Sie allein auf Heldenreise oder schließen Sie sich mit anderen zusammen, errichten Sie Festungen und kämpfen Sie um Ihr Leben.”

Erscheinen soll New World am 31. August. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu New World haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Szenen aus New World sehen vielversprechend aus. Wir sind wirklich schon sehr gespannt, ob das finale Spiel überzeugen kann.