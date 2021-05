Seht euch hier den Story-Trailer zum Souls-like Lies of P an

Publisher Neowiz und Entwickler Round8 Studio haben einen Story-Trailer zum kommenden Souls-like Lies of P veröffentlicht.

Heute haben wir mal wieder etwas für Fans von Souls-likes: ein Spiel namens Lies of P. Hier übernehmt ihr die Rolle eines Pinocchio-Roboters. Laut den Entwicklern erzählt das Spiel die Geschichte von Pinocchio, wie wir sie noch nie gesehen haben.

Das Spiel schickt euch als Pinocchio in eine dunkle Welt, in der die gesamte Menschheit verloren ist. Dazu heißt es: “Die einst so schöne Stadt Krat ist zu einer lebendigen Hölle geworden und du musst den berühmten Mr. Geppetto finden, um das Geheimnis dessen zu lüften, was sowohl dir selbst als auch der Welt um dich herum widerfahren ist.”

In der Beschreibung lautet es weiter: “Als Marionettenmechanoid Pinocchio bahnst du dir einen Weg durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellst Waffen aus den Materialien der Welt her und interagierst mit den wenigen, die es schaffen, in dieser vorindustriellen Höllenlandschaft zu überleben. Je mehr du lügst, desto menschlicher wirst du mit all den Vor- und Nachteilen, die dies mit sich bringt.”

Die Entwickler versprechen ein detailreiches Handwerkssystem, tiefgreifende narrative Entscheidungen und eine umfassende Charakterentwicklung.

Hier könnt ihr euch den Story-Trailer zum Spiel ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite von Lies of P. Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Souls-like” findet ihr hier.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr auf die ersten richtigen Spielszenen gespannt. Die Story klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend.