Shadow Warrior 3: Dieses Video präsentiert das abgefahrene Level “Doomsday Device”

Publisher Devolver Digital und Entwickler Flying Wild Hog haben ein neues Video zum kommenden Spiel Shadow Warrior 3 veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um Shadow Warrior 3, aber nun wurde ein Video veröffentlicht, in dem wir das abgefahrene Level “Doomsday Device” zu sehen bekommen.

In diesem Level erwarten uns unter anderem Umgebungsfallen, die aktiviert werden können. Abgesehen davon begegnet man in diesem Gebirgslevel auch dem Gegner “Gassy Obariyon”.

Verrückt: Man kann aus dem Obariyon die neue Waffe Double Trouble Minigun herausreißen, die man dann kurzzeitig nutzen kann.

Hier das neue Video:

Zum Spiel heißt es: “Shadow Warrior 3 präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.”

Shadow Warrior 3 erscheint in diesem Jahr für PC und Konsolen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das denken wir:

Mit Shadow Warrior 3 erwartet uns ein absolut vielversprechender Ego-Shooter, der vor allem Fans von Doom und Serious Sam gefallen dürfte.