Shadow Warrior 3: Im neuesten Trailer werden die Waffen vorgestellt

In einem neuen Gameplay-Trailer zu Shadow Warrior 3 bekommen wir die Waffen zu sehen, die uns im Spiel zur Verfügung stehen.

Falls ihr euch schon mal auf den Release von Shadow Warrior 3 vorbereiten wollt, solltet ihr euch nachfolgenden Gameplay-Trailer nicht entgehen lassen. Hier bekommt ihr die Waffen zu sehen, die euch im Spiel erwarten.

Beispielsweise dürft ihr euch auf Uzis freuen, die dank eines Upgrades Gegner paralysieren können. Ihr könnt auch auf einen zielsuchenden Granatwerfer oder ein Katana zurückgreifen. Was das Spiel sonst noch so an Waffen zu bieten hat, seht ihr hier:

Zum Spiel heißt es: “Der gefallene Firmenshogun Lo Wang und sein früherer Arbeitgeber, späterer Erzfeind und noch späterer Mitstreiter Orochi Zilla begeben sich auf die unwahrscheinlich anmutende Mission, einen uralten Drachen dingfest zu machen, den sie nicht ganz absichtlich aus seiner ewigen Gefangenschaft befreit haben. Bewaffnet mit einer durchschlagenden Kombination aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang unbekannte Teile der Welt durchqueren, um die finstere Bestie zu finden und die Apokalypse erneut abzusagen. Alles, was dazu nötig ist, ist die Maske eines toten Gottes, das Ei eines Drachen, etwas Zauberei und genügend Feuerkraft, um die unwirtlichen Shadowlands zu bändigen.”

Shadow Warrior 3 erscheint in diesem Jahr für PC und Konsolen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Das denken wir:

Mit Shadow Warrior 3 erwartet uns ein abgefahrener Shooter, mit vielen coolen Ideen. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.