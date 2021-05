“Snake Eyes”: Seht euch hier den ersten Trailer zum “G.I. Joe”-Spin-off an

in

Paramount Pictures hat den ersten Trailer zum “G.I. Joe”-Spin-off “Snake Eyes” veröffentlicht.

Heute haben wir eine gute Nachricht für alle Fans von G.I. Joe. Und zwar wurde kürzlich der erste Trailer zum kommenden Actionfilm “Snake Eyes” veröffentlicht, in dem Henry Golding die Hauptrolle übernimmt.

Im Film wird Snake Eyes, ein hartnäckiger Einzelgänger, im japanischen Clan Arashikage aufgenommen, weil er das Leben ihres Thronfolgers gerettet hat. Bei seiner Ankunft in Japan bringt der Clan Snake Eyes die Wege des Ninja-Kriegers bei. Als jedoch Geheimnisse aus seiner Vergangenheit gelüftet werden, werden die Ehre und Treue von Snake Eyes auf die Probe gestellt.

Neben Henry Golding sind im Film auch Andrew Koji als Storm Shadow, Úlarsula Corberó als The Baroness, Samara Weaving als Scarlett, Haruka Abe als Akiko, Tahehiro Hira als Kenta und Iko Uwais als Hard Master zu sehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Wie findet ihr die ersten Szenen aus dem Film? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Der Film läuft am 23. Juli in den Kinos an und 45 Tage später ist er bei Paramount+ als Stream verfügbar.

Das denken wir:

Der Trailer haut uns nicht wirklich vom Hocker. Hoffen wir mal, dass der finale Film mehr zu bieten hat.