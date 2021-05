Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Das sind die Systemanforderungen der PC-Version

in

CI Games hat die Systemanforderungen der PC-Version von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 veröffentlicht.

Erst kürzlich wurde ein neuer Trailer zu Sniper Ghost Warrior Contracts 2 veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet. Abgesehen davon wurden auch die Systemanforderungen veröffentlicht.

Falls ihr also plant, euch den Titel am 4. Juni für den PC zu holen, könnt ihr jetzt die Leistungsdaten eures Computers mit den Systemanforderungen vergleichen. So wisst ihr, ob ihr das Spiel ruckelfrei spielen könnt. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Daten dazu.

Mindestanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 8.1 / 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia Geforce 970 / Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 8.1 / 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i7 7700 / AMD Ryzen 7 1700

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon 5600 XT

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob das Spiel den Vorgänger toppen kann. Die bisher veröffentlichten Szenen aus dem Spiel sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.