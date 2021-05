Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Der neueste Trailer zeigt, was das Spiel zu bieten hat

in

In einem neuen Trailer zu Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wird gezeigt, was euch im Spiel erwartet.

In Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ist es euer Ziel, Präsidentin Bibi Rashida auszuschalten, um den politischen Konflikt in der Region dadurch zu beruhigen. Euch erwarten 21 Missionen, in denen eure Ziele teilweise über 1.000 Meter entfernt sind.

Um diese Ziele erfolgreich ausschalten zu können, müsst ihr ein ruhiges Händchen bewahren, die Entfernung kalibrieren und die Windgeschwindigkeit und den Geschossabfall berücksichtigen. Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt der neue Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Zum Spiel heißt es: “Sniper Ghost Warrior 2 ist der herausforderndste Ableger der Serie, bei dem einige Ziele über 1.000 Meter entfernt sind und der mit einer dramatischen Einzelspielerkampagne im Mittleren Osten aufwartet. Du kannst damit rechnen, dass du tief hinter den feindlichen Linien ordentlich unter Druck geraten wirst.

Du schlüpfst in die Rolle des Scharfschützen Raven, der in einer gesetzlosen Region im Mittleren Osten an der Grenze zwischen dem Libanon und Syrien mehrere Missionen ausführen muss, um das nahezu Unmögliche zu schaffen und ein Verbrechersyndikat zu zerschlagen.”

Wie gefallen euch die neuen Szenen aus dem Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint am 4. Juni für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu diesem Titel findet ihr hier.

Das denken wir:

Die neuen Szenen machen einen sehr guten Eindruck. Wer den Vorgänger mochte, der wird mit dem neuen Teil sicher auf seine Kosten kommen.