Stubbs The Zombie in Rebel Without a Pulse bekommt eine Collector’s Edition spendiert

Aspyr Media hat eine Collector’s Edition für das Spiel Stubbs The Zombie in Rebel Without a Pulse vorgestellt.

Bis zum 27. Mai habt ihr noch die Möglichkeit, euch die Collector’s Edition zur Neuauflage des Spiels Stubbs The Zombie in Rebel Without a Pulse vorzubestellen. Ausgeliefert wird die Edition jedoch erst im vierten Quartal 2021.

Die Collector’s Edition enthält neben dem Spiel auch den Kopf von Stubbs als Figur, den Soundtrack auf Vinyl, ein Zippo-Feuerzeug, ein Pin-Set, einen Punchbowl-Touristenführer, eine Plüsch-Magen-Granate und Poster.

Hier ein Bild der Collector’s Edition:

Bestellen könnt ihr euch diese Edition für Xbox One, Nintendo Switch oder Playstation 4 über diesen Link für 149,99 US-Dollar.

Zum Spiel heißt es: “Es ist 1959 und das Städtchen Punchbowl (USA) ist ein Muster an Fortschritt und Lebensqualität. Zeig den Lebenden, dass Gesetz und Ordnung einen Toten mit einer Mission nicht aufhalten können. Dein Freund ist wieder da, Maggie, und Punchbowl kriegt echte Probleme!”

Das denken wir:

Diese Collector’s Edition ist ziemlich cool. Fans werden sich sicher darüber freuen.

Quelle: bloody-disgusting.com