The Ascent erscheint am 29. Juli

Publisher Curve Digital und das Studio Neon Giant haben verkündet, dass das Spiel The Ascent am 29. Juli erscheint.

In den letzten Wochen war es etwas still rund um das Cyberpunk-Action-RPG The Ascend, aber nun wurde endlich der Release-Termin verkündet. Demnach soll das Spiel am 29. Juli für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Zur Feier des Tages wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Wer also wissen möchte, was das Spiel zu bieten hat, der sollte sich den Trailer nicht entgehen lassen.

Hier der Trailer:

Zum Spiel heißt es: “The Ascent ist ein Action-RPG-Shooter mit Einzelspieler- und Koop-Modus, der auf der überbevölkerten Cyberpunk-Welt Veles spielt.

Willkommen in der Arkologie der Ascent Group, einer konzernbetriebenen Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie, die bis in den Himmel reicht. Du bist ein Arbeiter und Sklave des Konzerns – genau wie alle anderen in deinem Bezirk. Doch eines Tages wirst du in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group stellt aus unbekannten Gründen ihren Betrieb ein und das Überleben deines Bezirks steht auf dem Spiel. Du musst zu den Waffen greifen und herausfinden, was dieses Chaos verursacht hat.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action-RPG” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

The Ascent ist eines der vielversprechendsten Action-RPGs des Jahres. Wer das Setting mag, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.