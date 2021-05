The Division Heartland: Ubisoft erweitert das The-Division-Universum

Ubisoft hat mit The Division Heartland kürzlich ein neues Free-to-play-Spiel angekündigt.

Fans von The Division haben in diesen Tagen allen Grund zur Freude, denn Ubisoft hat nicht nur neue Inhalte für The Division 2 und eine mobile Variante von The Division angekündigt, sondern auch einen Free-to-play-Titel namens The Division Heartland.

Entwickelt wird The Division Heartland von Red Storm Entertainment, ein Studio, das eng mit den Tom Clancy-Lizenzen verbunden ist und auch an The Division und The Division 2 gearbeitet hat.

Dazu heißt es: “The Division Heartland wird in den Jahren 2021-22 eine eigenständige Erfahrung sein, die auf PC-, Konsolen- und Cloud-Plattformen verfügbar sein wird.”

Mehr Details dazu sind leider nicht bekannt, aber ihr könnt euch schon jetzt für die Testphase anmelden. Dazu müsst ihr einfach diesem Link folgen.

Übrigens wird es auch einen neuen Roman und einen Netflix-Film mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal geben.

Hier könnt ihr euch die Timeline ansehen:

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ubisoft scheint große Pläne für The Division zu haben. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, was uns in The Division Heartland erwartet.