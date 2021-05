The Elder Scrolls Online: Blackwood – Neues Video stellt das Gefährtensystem vor

Bethesda hat ein neues Viddeo zu The Elder Scrolls Online: Blackwood veröffentlicht, in dem wir das neue Gefährtensystem in Aktion sehen.

Bald erscheint mit Blackwood ein neues Kapitel für The Elder Scrolls Online und im Rahmen dieser Erweiterung wird auch das neue Gefährtensystem eingefüht. Dieses System ermöglicht es euch, einen neuen Verbündeten an eure Seite zu rufen.

Hat man den neuen Gefährten einmal durch Quests in Dunkelforst freigeschaltet, kann man ihn mit Ausrüstung versehen, seine Fähigkeiten festlegen und ihm im Kampf Anweisungen geben.

Cool: Die Gefährtenn besitzen ihre eigene Persönlichkeit, Hintergründe und Quests und reagieren unterschiedlich, je nachdem, wie man sich auf den gemeinsamen Abenteuern verhält.

“Mit dem Gefährtensystem möchten wir euch einzigartige und abenteuerlustige Verbündete präsentieren, mit denen ihr die Welt gemeinsam erleben könnt. Dabei sollt ihr als Team zusammenwachsen und so auch ihre Rolle im Kampf frei nach euren Wünschen anpassen können”, erklärt Philip Draven, Lead Systems Designer für ESO. “Indem ihr euren Gefährten zur perfekten Ergänzung für den eigenen Spielstil schmiedet, kann dieser euch bei Herausforderungen helfen, die so bisher vielleicht gerade so unerreichbar waren, oder für die in dem Moment kein Freund zur Verfügung steht.”

Hier das Video, in dem das Gefährtensystem vorgestellt wird:

The Elder Scrolls Online: Blackwood erscheint am 1. Juni für PC, Mac und Stadia und am 8. Juni für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S

Das Gefährtensystem bringt auf jeden Fall frischen Wind in das Spiel, aber ob es auch wirklich gut funktioniert, erfahren wir erst, wenn Blackwood verfügbar ist.

