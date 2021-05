The Getaway könnte bald auf der PS5 zurückkehren

Laut eines neuen Gerüchts könnte Sony gerade an The Getaway für die PS5 arbeiten.

Bereits im August letzten Jahres berichteten wir darüber, dass The Getaway auf der PS5 zurückkehren könnte. Und zwar erklärte der Spieleentwickler Mike Rouse, der den YouTube-Kanal “Retro Gamer Boy” betreibt und zuvor für Sony London am ersten Teil gearbeitet hatte, dass er gehört habe, dass sich in Bezug auf The Getaway etwas zusammenbraut.

Nun gibt es ein neues Gerücht dazu. Und zwar sicherte sich Sony die Rechte an “Soho Engine”. Das ist insofern interessant, da The Getaway von einem Studio entwickelt wurde, das Team Soho hieß. Daher vermuten Fans nun, dass The Getaway auf der PS5 zurückkehren könnte.

Weitere Neugikeiten zum Thema gibt es leider nicht, insofern können wir nur spekulieren, ob Sony wirklich an einem neuen Teil der Reihe arbeitet, aber wenn ihr mich fragt, ist das sehr wahrscheinlich der Fall.

The Getaway kam 2002 für die PlayStation 2 auf den Markt. Der Nachfolger The Getaway: Black Monday erschien dann 2004 ebenfalls für die PS2. The Getaway 3 befand sich ursprünglich für die PS3 in Entwicklung, wurde dann jedoch eingestellt.

Das denken wir:

Ein neues The Getaway wäre richtig cool. Mal sehen, ob sich die Gerüchte bewahrheiten.

