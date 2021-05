The King of Fighters XV: SNK stellt Team Orochi vor

Die SNK Corporation hat kürzlich Team Orochi für das kommende Kampfspiel The King of Fighters XV vorgestellt.

Fans von KOF dürfen sich freuen, denn SNK hat bestätigt, dass die drei Kämpfer Chris, Yashiro Nanakase und Shermie in The King of Fighters XV nach 19 Jahren für Team Orochi wieder in den Ring steigen.

Dazu heißt es: “Die drei Charaktere aus Team Orochi sind schon seit KOF 2002 nicht mehr Teil der Hauptreihe von KOF gewesen. Nun kehren sie als Team Orochi zurück, mit eigener Story und Motivation.”

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den Charakteren.

Chris

“Chris ist der Sänger der Rockband C.Y.S. Wie seine Bandkollegen Shermie und Yashiro ist Chris Mitglied der vier Himmelskönige von Orochi. Er hat zwar keine Erfahrung mit Kampfkunst, dafür nutzt er aber seine kleine Statur und Geschwindigkeit, um seine Gegner zu überwältigen. Auf den ersten Blick scheint Chris ein gut erzogener junger Mann zu sein, doch sein liebliches Lächeln verbirgt eine teuflische Persönlichkeit.”

Yashiro Nanakase

“Yashiro spielt in der Band C.Y.Y Gitarre. Dahinter verbirgt sich jedoch mehr, denn als Mitglied der vier Himmelskönige von Orochi wurde er die letzten 660 Jahre mehrfach wiedergeboren und ist somit der wahre Feind der drei Heiligtümer. Er interessiert sich für die mysteriösen Kräfte des seltsamen Wesens Verse und schließt sich, gemeinsam mit seinen Freunden Shermie und Chris, KOF an.”

Shermie

“Charmant, aber gefährlich: Shermie ist sowohl Fashiondesigner als auch Keyboard-Spielerin der Band C.Y.S. Ihre wahre Natur ist jedoch dieselbe wie die von Yashiro und Chris, denn auch sie ist ein Mitglied der vier Himmelskönige von Orochi. Ihre Liebe für Pro Wrestling arbeitet sie in ihre Angriffe ein und nutzt ihre Flexibilität, um ihre Gegner herumzuwerfen. Shermie ist sehr freundlich zu den Menschen in ihrer Nähe und auch wenn sie sehr ruhig scheint, weiß niemand, ob das nicht auch nur eine Lüge ist.”

Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr, einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Das denken wir:

Was die Kämpferauswahl betrifft, kann The King of Fighters XV mit Sicherheit schon mal bei den Fans punkten. Jetzt muss nur noch das Spiel überzeugen können. Hofffen wir mal, dass wir nicht mehr zu lange auf den Release warten müssen.