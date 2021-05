The Lion’s Song gibt es demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es demnächst das Adventure The Lion’s Song kostenlos im Epic Games Store gibt.

Auch nächste Woche bietet Epic Games wieder ein kostenloses Spiel im Epic Games Store. Ihr dürft euch über das narrative Adventure The Lion’s Song freuen. In diesem Titel werden die Geschichten einer Komponistin, eines Malers und einer Mathematikerin erzählt, die kreative Krisen durchleben. Das Angebot beginnt am 13. Mai und endet am 20. Mai.

Zum Spiel heißt es: “The Lion’s Song” spielt in Österreich Anfang des 20. Jahrhunderts und folgt in jeder Episode einem außergewöhnlichen Denker. Spieler werden Teil der sehr intimen Geschichten von Künstlern, die mit Inspiration, menschlichen Beziehungen und persönlichen Erfolgsdruck kämpfen: eine talentierte Komponistin, die vor ihrem ersten großen Konzert mit einer Schreibblockade zu kämpfen hat, ein aufstrebender Maler, der an seinen Herausforderungen wächst und eine brillante Mathematikarin, die versucht ihre Stimme in einer Männerwelt zu finden. Die Entscheidungen, die Spieler in The Lion’s Song in einer Episode treffen, haben direkten Einfluss auf den Verlauf aller Episoden und werden ultimativ bestimmen, ob die Protagonisten den Erfolg, den sie anstreben, finden.”

Den Trailer zu The Lion’s Song könnt ihr euch hier ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite des Spiels im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein schön gestaltetes Spiel, mit einer interessanten Story. Wer auf narrative Adventures steht, der sollte zuschlagen.