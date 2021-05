The Persistence Enhanced erscheint im Juni für PC, PS5 und Xbox Series S|X

Firesprite Games hat angekündigt, dass The Persistence Enhanced im Juni für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheint.

Der Sci-Fi-Horror-Shooter The Persistence Enhanced erscheint am 4. Juni für PC, PS5 und Xbox Series S|X. Das wurde kürzlich offiziell verkündet. Im Selben Zug wurde auch verraten, dass das Upgrade für alle Besitzer des Originalspiels kostenlos ist.

Die Enhanced-Edition bietet unter anderem verbesserte Licht- und Partikeleffekte für Nicht-VR- und VR-Modi, Verbesserungen der UX / UI und Raytracing.

Nachfolgender Trailer zeigt die Enhanced-Version in Aktion:

Zum Spiel heißt es: “The Persistence fordert Sie heraus, im Jahr 2521 an Bord eines Raumschiffs der Allkolonie zu überleben. ‘The Persistence’ ist kläglich gestrandet und wird unaufhaltsam vom schwarzen Loch angezogen, dessen Crew mit Mörderwirren kämpft. Es liegt an Ihnen, einem Klon der Sicherheitsoffizierin Zimri Eder, tiefer in die Decks von The Persistence vorzudringen, die Systeme zu reparieren und die Zerstörung des Schiffs zu verhindern. Es gilt Ressourcen zu sammeln, Fähigkeiten upzugraden und ein Waffenarsenal zu bauen in diesem brutalen Science-Fiction-Horror-Schlamassel.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwarten uns ein paar coole Neuerungen. Wer das Spiel bisher verpasst hat und auf Sci-Fi-Horror steht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf diesen Titel werfen.