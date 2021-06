Abandoned: Blue Box verschiebt Gameplay-Trailer auf August

Die Blue Box Game Studios haben den Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Abandoned ein weiteres Mal verschoben.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Eigentlich hätte der Gameplay-Trailer zum Survival-Horror-Spiel Abandoned am 22. Juni veröffentlicht werden sollen. Kurz vor dem Release wurde er jedoch auf 25. Juni verschoben.

Mittlerweile hat sich Hasan Kahraman, der CEO von Blue Box, in einem Video zu Wort gemeldet, in dem er erklärt, dass die PS5-Trailer-App – in der die Trailer von Abandoned in Echtzeit auf der Konsole ablaufen sollen – und der entsprechende Trailer auf August verschoben wurden.

Der angebliche Grund für die Verschiebung: Die App ist noch nicht fertig, es gibt noch einige Bugs und es wird noch immer an der Lokalisierung gearbeitet. Hier das Video:

Wenn ihr mich fragt, wirkt das Ganze so, als wäre diese Verschiebung bereits geplant gewesen. Abgesehen davon hält sich noch immer hartnäckig das Gerücht, dass Hideo Kojima mit Silent Hill hinter Abandoned steckt. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das alles ist sehr ungewöhnlich. Wir sind schon gespannt, was sich wirklich hinter Abandoned verbrigt.