Aliens: Fireteam hat anscheinend einen neuen Namen

Aliens: Fireteam wurde anscheinend umbenannt und ein Release-Termin ist ebenfalls. aufgetaucht.

In den letzten Wochen war es ja relativ still rund um den Koop-Shooter Aliens: Fireteam, aber heute haben wir wieder Neuigkeiten für euch. Und zwar ist das Spiel bei Best Buy aufgetaucht – mit einem neuen Namen.

Wie es scheint, heißt Aliens: Fireteam nun Aliens Fireteam Elite. Abgesehen davon wird auch ein Release-Termin aufgeführt. Demnach soll der Titel für PS4 am 4. August und für PS5, Xbox One und Xbox Series X|S am 24. August erscheinen. Wir gehen davon aus, dass die PC-Version ebenfalls an einem dieser Tage erscheint.

Übrigens hat Best Buy auch das Box Art des Spiels veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Man sollte jedoch nicht vergessen, dass Cold Iron Studios diese Infos bisher nicht bestätigt hat. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wer auf Aliens steht und auf der Suche nach einem Koop-Shooter ist, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.

Quelle: bloody-disgusting.com