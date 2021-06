Am 15. Juni erscheint eine neue Nintendo Direct-Präsentation

in

Nintendo hat angekündigt, dass die nächste Nintendo Direct-Präsentation am 15. Juni erscheint.

Heute haben wir mal wieder eine gute Nachricht für alle Nintendo-Fans: Am Dienstag, den 15. Juni zeigt Nintendo nämlich sein virtuelles Programm zur E3 2021. Den Anfang macht ab 18:00 Uhr eine neue Nintendo Direct-Ausgabe.

Dazu heißt es: “In der rund 40-minütigen Präsentation gibt es jede Menge Informationen zu Nintendo Switch-Spielen, die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden. Direkt im Anschluss können Zuschauer:innen bei Nintendo Treehouse: Live knapp drei Stunden lang erste Einblicke zu ausgewählten Nintendo Switch-Spielen bekommen – inklusive Spielszenen.”

Beide Präsentationen können auf dem offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo gesehen werden.

