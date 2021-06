Battlefield 2042: Seht euch hier die ersten Spielszenen an

in

Electronic Arts hat im Rahmen der E3 2021 die ersten Spielszenen aus dem kommenden Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 veröffentlicht.

Lange mussten wir warten, aber nun sind sie endlich da, die ersten richtigen Spielszenen aus Battlefield 2042. Wir bekommen eine ziemlich heftig Schlacht und einige der Neuerungen zu sehen, die uns im Spiel erwarten.

So wird beispielsweise ein gewaltiger Sturm gezeigt, der nicht nur die Sicht behindert, sondern auch Spieler und Fahrzeuge verschlingt. Abgesehen davon bekommen wir das neue Konfigurationsmenü für Waffen zu sehen, das jederzeit aufgerufen werden kann.

Zum Schluss gibt es dann noch einen kurzen Ausblick auf verschiedene Karten, auf denen wir uns bekriegen werden, wenn das Spiel am 22. Oktober erscheint.

Hier der Gameplay-Reveal-Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Schlachtfelder verändern sich vor deinen Augen. Ein topmodernes Arsenal steht dir zur Verfügung. Das ganze Ausmaß des Krieges kehrt zurück. Passe dich an und bestehe in groß angelegten Schlachten mit 128 Spielern*, bei denen dynamische Stürme, Umwelteinflüsse, völlige Freiheit im Kampf und die typische Zerstörung von Battlefield für völlig neue Momente sorgen, wie es sie nur in Battlefield gibt.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Battlefield 2042 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen sehr beeindruckend aus. Hier erwartet uns ein brachialer Multiplayer-Shooter.