Blacktail: In diesem Open-World-Action-Adventure werdet ihr zur Waldhexe

The Parasight hat kürzlich einen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Blacktail veröffentlicht.

Im Rahmen der E3 2021 wurde das Open-World-Action-Adventure mit einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt. In diesem Spiel erlebt ihr als Waldhexe Yaga die Ursprünge der alten slawischen Figur Baba Yaga.

Dazu heißt es: “Du bist Yaga, eine 16-Jährige, der Hexerei vorgeworfen und die aus einer slawischen Siedlung des frühen Mittelalters verbannt wird. Als ihre lebhaften Erinnerungen an die Vergangenheit als böse Geister wiederkehren, ist ihre beste Chance, das zu tun, was sie am besten kann: sie zur Strecke zu bringen.”

Wie das Ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Setting ist auf jeden Fall interessant und die ersten Spielszenen sehen ganz nett aus. Noch lässt sich aber nicht wirklich viel über Blacktail sagen. Dazu müssen wir noch mehr aus dem Spiel sehen.