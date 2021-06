Bloodborne: Kommt das Remaster für PS5 und PC?

in

Laut eines neuen Gerüchts erscheint ein Remaster des Spiels Bloodborne für PS5 und PC.

Was würdet ihr von einem Remaster des Action-Rollenspiels Bloodborne halten? Wenn ihr darauf Lust hättet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Es ist gut möglich, dass sich so ein Remaster in der Mache befindet.

Das neue Gerücht stammt von “SoulsHunt”, der zuvor bereits Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin geleakt hat. Auf Twitter schreibt der Leaker: “Viele warten auf eine Fortsetzung von Bloodborne, aber das wird nicht passieren. FS konzentriert sich lieber auf neue IPs

Bloodborne wird jedoch noch dieses Jahr auf PS5 (später auf PC) veröffentlicht! Das Remaster wird weder von Bluepoint noch von FS entwickelt, ist aber ambitioniert”

Hier der Tweet dazu:

Weitere Details hat der Leaker nicht verraten. Es ist also nicht bekannt, wie lange das Spiel exklusiv für die PS5 sein wird. Abgesehen davon sollte man beachten, dass das Ganze nicht offiziell ist.

Sollte weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Würdet ihr euch ein Remaster holen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Bloodborne haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob sich dieses Gerücht bewahrheitet, aber wenn das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen soll, dann wird es bestimmt bald offizielle Infos dazu geben.

Quelle: dsogaming.com