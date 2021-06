Castlevania Advance Collection auf Rating-Board aufgetaucht

Kürzlich ist auf einem Rating-Board die Castlevania Advance Collection aufgetaucht.

Heute habe ich mal wieder eine gute Nachricht für alle Fans von Castlevania: Und zwar ist auf dem Australian Classification Board ein Rating der Castlevania Advance Collection aufgetaucht.

Dieses Rating vom 18. Juni deutet daraufhin, dass Konami wohl demnächst die Castlevania Advance Collection offiziell ankündigen wird. Bisher wurde diese Collection nämlich mit noch keinem Wort erwähnt.

Vermutlich wird diese Collection die drei Castlevania-Titel für den Game Boy Advance enthalten: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance und Castlevania: Aria of Sorrow.

Konami Digital Entertainment wird als Antragsteller und Publisher für den Titel genannt. M2 wird als Autor afugeführt. M2 war bereits für die Castlevania Anniversary Collection verantwortlich.

Über diesen Link gelangt ihr zum Rating.

Cool, dass Fans auf diese Weise die GBA-Spiele – die übrigens ziemlich gut sind – neu erleben können.