Chernobylite erscheint am 28. Juli

All in! Games und The Farm 51 haben verraten, dass das Spiel Chernobylite am 28. Juli erscheint.

Falls ihr auf den Release-Termin von Chernobylite wartet, haben wir heute eine gute Nachricht für euch: Es wurde endlich verraten, wann das Spiel erscheint. So soll das Spiel am 28. Juli auf den Markt kommen.

Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein weiterer Trailer veröffentlicht, der einige neue Szenen aus dem Spiel zeigt, die einen guten Eindruck davon geben, was uns in Chernobylite erwartet.

Hier der Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Es ist ein Science-Fiction-Survival-Horror-Erlebnis, das die freie Erkundung seiner verstörenden Welt und nicht-lineare Story Erzählung mit einer starken RPG-Kernmechanik verbindet. Treffen Sie Ihre Wahl, aber denken Sie daran: Sie wirken sich nicht nur direkt auf die Zone aus, sondern manchmal spüren Sie die Konsequenzen viele Stunden später.

Spielen Sie als Physiker, einer der ehemaligen Mitarbeiter des Kraftwerks Tschernobyl, und untersuchen Sie das mysteriöse Verschwinden Ihrer Geliebten. Versuche zu überleben und enthülle die verdrehten Geheimnisse des Ausschlusses. Denken Sie daran, die militärische Präsenz ist nicht Ihr einziges Anliegen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Mit Chernobylite erwartet uns ein sehr ambitioniertes Spiel, das euch gefallen wird, wenn ihr auf Spiele wie S.T.A.L.K.E.R. steht.