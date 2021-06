Cris Tales: Hier könnt ihr euch schon mal die Eröffnungssequenz ansehen

in

Publisher Modus Games und die Entwickler Dreams Uncorporated und SYCK haben die Eröffnungssequenz des Spiels Cris Tales veröffentlicht.

Falls ihr euch schon mal auf den Release des rundenbasierten JRPGs Cris Tales vorbereiten wollt, dann interessiert es euch sicher, dass ihr euch schon jetzt das Intro des Spiels ansehen könnt.

Dazu heißt es: “Der Cinematic Trailer, der gestern im Play For All E3 Showcase von GameSpot gezeigt wurde, wirft einen Blick auf die Widersacher, die sich Crisbell und ihrer Gruppe auf ihrem Zeitreise-Abenteuer zur Rettung der Bewohner von Crystallis in den Weg stellen.”

Hier könnt ihr euch das Intro ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels. Übrigens könnt ihr schon jetzt die Demo ausprobieren. Die Testversion gibt es beispielsweise bei Steam.

Erscheinen soll Cris Tales am 20. Juli. Wenn es weitere Neuigkeiten zu diesem Titel gibt, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Chris Tales ist ein rundenbasierte Adventures, das vor allem Fans von JRPGs gefallen wird. Am besten zockt ihr einfach mal die Demo an.