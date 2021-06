Cyberpunk 2077: Video zeigt fehlerhafte Alpha-Version

in

In einem Video bekommen wir die Alpha-Version von Cyberpunk 2077 zu sehen, die sehr viele Bugs enthielt.

Kürzlich gelangten Videos ins Internet, die zeigen, wie fehlerhaft die Alpha-Version von Cyberpunk 2077 war. Aufgenommen wurden die Szenen anscheinend vom Entwickler-Team. Ursprünglichen fanden noch mehr Videos den Weg ins Netz, diese wurden jedoch schon gesperrt.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr unter anderem Clipping-Fehler, fehlerhafte Animationen, eine verrückte Fahrzeugphysik und einige weitere Bugs zu sehen.

Das Ende vom Lied kennen wir ja bereits: Die Entwickler hatten leider nicht genug Zeit, um die zahlreichen Fehler vor dem Release zu fixen. Mittlerweile hat das Studio jedoch schon zahlreiche Patches und Hotfixes veröffentlicht, durch die viele Bugs behoben wurden. Weitere folgen.

Hier das Bug-Video:

Wie gefällt euch Cyberpunk 2077? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Noch so ein Ding kann sich CD Projekt Red nicht erlauben. Wir finden es noch immer mehr als schade, dass der Start von Cyberpunk 2077 so in die Hose ging.