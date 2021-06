Dark Souls: Nightfall erscheint im Dezember

in

Kürzlich wurde der Release-Termin des Fan-Spiels Dark Souls: Nightfall veröffentlicht.

Im März berichteten wir darüber, dass ein paar Modder an einem Fan-Sequel von Dark Souls mit dem Titel Dark Souls: Nightfall arbeiten. Nun wurde der Release-Termin verraten. So soll das Spiel am 21. Dezember 2021 erscheinen.

Im selben Zug wurde auch ein weiterer Trailer veröffentlicht, der einige neue Szenen aus dem Spiel zeigt. So bekommt ihr einen guten Eindruck davon, was euch im Spiel erwartet: eine neue Story, ein neues Kampfsystem, eine neue Weltkarte und mehr.

Übrigens: Da es sich hier um eine Modifikation für Dark Souls handelt, benötigt ihr das Hauptspiel, um Dark Souls: Nightfall spielen zu können. Für das Spiel verwenden die Entwickler nämlich Assets aus dem Original.

Hier der neue Trailer:

Und was sagt ihr? Ziemlich cool, oder?

Das denken wir:

Es ist wirklich beeindrukend, wie engagiert die Community von Dark Souls ist. Hier erwartet uns auf jeden Fall ein sehr spannendes Fan-Projekt.

