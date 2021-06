Das 2D-Action-Adventure Grime erscheint im August

in

Clover Bite und Akupara Games haben angekündigt, dass das 2D-Action-Adventure Grime im August veröffentlicht wird.

Fans von 2D-Adventures sollten sich den 2. August vormerken, denn an diesem Tag wird Grime veröffentlicht. Hier handelt es sich um ein Action-Abenteuer-RPG, in dem ihr eure Feinde mit lebendigen, mutierenden Waffen vernichtet und mit einem schwarzen Loch absorbiert, um euch zu stärken.

Dazu heißt es: “Eine außergewöhnliche Materie kollabiert, die Welt erzittert und zieht sich zusammen, und wie aus dem Nichts tauchst du in die Existenz ein.

Dich erwartet eine unbekannte Welt, fremd und doch vertraut, in der du die Schrecken, die sich dir in den Weg stellen, überleben musst. Erkunde deine surreale Umgebung, absorbiere die vielen Feinde, denen du begegnest, und setze ihre eigenen Eigenschaften gegen sie ein, während du dich zu weit mehr entwickelst, als du einst warst.

In Grime kannst du nach deinen eigenen Wünschen spielen und nur die Eigenschaften aufwerten, die du für deinen einzigartigen Stil am geeignetsten hältst. Während du dich durch eine Vielzahl von stimmungsvollen Umgebungen bewegst, ihre Bewohner triffst und die Quelle ihres Wahnsinns entdeckst, wirst du feststellen, dass es mehr als einen Weg gibt, einen Feind zu bezwingen.”

Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Seht euch hier den Trailer zum Spiel an:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite von Grime.

Das denken wir:

Das Spiel macht bisher einen sehr guten Eindruck. Wer auf 2D-Adventures steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall vormerken.