Dead by Daylight: Die Kooperation mit Resident Evil startet heute

Behaviour Interactive hat kürzlich in Dead by Daylight die Kooperation mit Resident Evil gestartet.

Wer gerne Dead by Daylight zockt und auf Resident Evil steht, der darf sich freuen, denn das “Resident Evil”-Kapitel ist da. Und mit diesem Crossover-Event finden auch drei neue Charaktere den Weg ins Spiel: Nemesis als Killer und Jill Valentine und Leon S. Kennedy als Überlebende.

Nemesis besitzt einige ziemlich fiese Fähigkeiten. So erhöht der Tentakelschlag die Stärke und Reichweite von Nemesis, während seine Beute geschwächt wird. Abgesehen davon wird er mächtigerr, je stärker die Mutationsrate wächst. Diese nimmt zu, wenn Überlebende mit dem T-Virus infiziert werden.

Bei Mutationsrate 2 kann man mit dem Tentakelangriff Paletten und zerstörbare Mauern zerschlagen. Bei Mutationsrate 3 erhöht sich die Reichweite des Tentakelschlags. Darüber hinaus wird zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels ein Killer von KI-Charakteren unterstützt – und zwar von Zombies.

Aber damit noch nicht genug: Nemesis besitzt natürlich auch Perks. Das Talent Tödlicher Verfolger zeigt ihm zu Beginn jeder Prüfung für kurze Zeit die Auren aller Überlebenden an. Durch Hysterie erhalten alle anderen verletzten Überlebenden auf der Karte für kurze Zeit den Statuseffekt “Ahnungslos”, wenn ein gesunder Überlebender mit einem Grund- oder Spezialangriff in den verletzten Zustand versetzt wird.

Durch “Ausbruch” wird wird seine Aura gelb hervorgehoben, wenn er einen Generator zerstört. Versetzt er nun einen Überlebenden in den Todeszustand, gehen alle betroffenen Generatoren in die Luft und ihr Fortschritt wird reduziert. Dazu kommt, dass jeder Überlebende, der einen betroffenen Generator repariert, während dieser explodiert, für kurze Zeit den Statuseffekt “Bewegungsunfähig” erleidet.

Aber natürlich haben Jill und Leon auch ein paar nützliche Talente auf Lager. DIese findet ihr hier:

LEON S. KENNEDY

Zähne zusammenbeißen: Unterdrücke jedes Geräusch, einschließlich Schmerzenslaute beim Heilen. Wenn ein Fähigkeitscheck zum Heilen misslingt, gibt es keine Benachrichtigung über ein Geräusch und die Heilung wird um einen geringeren Wert reduziert.

Blendgranate: Nachdem du einen gewissen Prozentsatz von Generatorreparaturen abgeschlossen hast, kannst du einen Schließschrank mit leeren Händen betreten und die Taste für die aktive Fähigkeit drücken, um eine Blendgranate herzustellen, die den Killer blendet oder ablenkt.

Entschlossener Anfänger: Erziele bei der Reparatur von Generatoren eine bestimmte Anzahl von guten oder großartigen Fähigkeitschecks, um „Entschlossener Anfänger“ zu aktivieren und die Auren aller Generatoren mit Fortschrittsverlust auf der Karte zu sehen.

JILL VALENTINE

Gegengewalt: Zerstöre Totems schneller. Wenn du ein Totem zerstört hast, siehst du für kurze Zeit die Aura des Totems, das am weitesten von dir entfernt ist, und du gewinnst bis zum Ende der Prüfung einen zusätzlichen Geschwindigkeitsbonus für das Zerstören von Totems.

Wiederaufleben: Erhalte sofort einen beachtlichen Prozentsatz Heilungsfortschritt, wenn du vom Haken gerettet wurdest oder dich selbst davon befreit hast.

Sprengfalle: Nachdem du einen gewissen Prozentsatz von Generatorreparaturen abgeschlossen hast, wird die Sprengfalle aktiviert. Nutze die Taste für die aktive Fähigkeit, um Generatoren mit Fallen zu versehen, wodurch alle Überlebenden ihre Auren sehen. Beschädigt der Killer einen dieser Generatoren, explodiert die Sprengfalle und betäubt den Killer.

Hier der Trailer zum Crossover:

Das denken wir:

Das ist doch mal eine sehr passende Kooperation. Wir sind schon gespannt, wie sich Nemesis, Jill und Leon so in Dead by Daylight machen.