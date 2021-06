“Demonic”: Im neuen Film von Neill Blomkamp entfesselt eine junge Frau schreckliche Dämonen

in

Kürzlich wurde der erste Trailer zum kommenden Horrorfilm Demonic von Neill Blomkamp veröffentlicht.

Regisseur Neill Blomkamp (“District 9”, “Elysium”, “Chappie”) hat gerade einen neuen Horrorfilm namens “Demonic” in der Mache, der am 20. August über IFC Midnight in Amerika (der deutsche Termin ist noch nicht bekannt) veröffentlicht wird.

In diesem Film erwartet uns ein Mix aus Science Fiction und Horror. In der Ankündigung heißt es: “In Demonic bringt ein seit vielen Jahren schwelender Konflikt zwischen Mutter und Tochter furchteinflößende Dämonen und übernatürliche Kräfte zum Vorschein”.

Mit dabei sind Carly Pope (“Elysium”), Chris William Martin (“The Age of Adaline”, “Aliens vs. Predator: Requiem”, “The Vampire Diaries”) und Michael Rogers (“Siren”, “The Blacklist”, “Supernatural”).

Viel mehr ist zum Film bisher nicht bekannt, aber dafür wurde ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch heir ansehen könnt:

Wie gefällt euch der Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Trailer macht Lust auf mehr. Wer auf Horror steht, der sollte sich den Film auf jeden Fall vormerken.