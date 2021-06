Dragon Ball Z: Kakarot – Der DLC Trunks: Krieger der Hoffnung erscheint in wenigen Tagen

Bandai Namco Entertainment hat angekündigt, dass der DLC Trunks: Krieger der Hoffnung demnächst für Dragon Ball Z: Kakarot erscheint.

Wer Dragon Ball Z: Kakarot zockt, der wird sich sicher darüber freuen, dass der dritte DLC Trunks: Krieger der Hoffnung einen Release-Termin hat. So soll der DLC am 11. Juni erscheinen.

Dazu heißt es: “Dieser zusätzliche Inhalt wird die Geschichte einer alternativen Welt schildern, in der Son-Goku seiner Herzkrankheit erlegen ist und in der die meisten Verteidiger der Erde den Cyborgs zum Opfer gefallen sind. In dieser Welt, die in Angst und Chaos lebt, könnte Trunks die allerletzte Hoffnung sein.”

Trunks: Krieger der Hoffnung wird im Rahmen des Season Pass und auch einzeln erhältlich sein.

Spielszenen aus dem DLC bekommt ihr hier zu sehen:

Das denken wir:

Die Story des DLCs hört sich auf jeden Fall spannend an. Fans werden vermutlich nicht daran vorbeikommen.