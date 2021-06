Far Cry 6: Neues Gameplay-Video zeigt die Insel Yara in all ihrer Pracht

Der YouTuber “Cycu1” hat ein neues Gameplay-Video zum kommenden Ego-Shooter Far Cry 6 veröffentlicht.

Bis zum Release von Far Cry 6 müssen wir uns leider noch ein paar Monate gedulden, aber wenigstens können wir euch heute mit neuen Szenen aus dem Spiel versorgen. Und zwar hat der YouTuber “Cycu1” ein Gameplay-Video veröffentlicht, das über acht Minuten aus dem Spiel zeigt.

Der Fokus des Videos liegt auf der Insel Yara, die ihr in der Rolle eines Charakters namens Dani befreien müsst. Dazu heißt es: “Dani ist aufgewachsen in Yara und hat die Brutalität von Antóns Herrschaft am eigenen Leib erfahren. Nachdem sie den Truppen des Regimes nur knapp entkommen ist, schließt sie sich der bunt gemischten Guerilla-Gruppe Libertad an. Mit ihnen will sie ihre Heimat von Antóns Herrschaft und seinem korrupten Regime befreien.”

Hier das Video:

Far Cry 6 erscheint am 6. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu Far Cry 6 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Grafisch macht Far Cry 6 schon mal einen super Eindruck. Jetzt muss das Spiel nur noch spielerisch überzeugen.

Quelle: dsogaming.com