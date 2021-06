Forspoken: Video zeigt neue Spielszenen der PC-Version

in

AMD hat ein Video veröffentlicht, in dem wir neue Spielszenen aus dem kommenden Titel Forspoken zu sehen bekommen.

Im nachfolgenden Video, das AMD kürzlich veröffentlicht hat, spricht Takeshi Aramaki von Luminous Productions über das Open-World-Adventure Forspoken und über die AMD-Technologie, die zum EInsatz kommt.

“Ich glaube, dass die GPUOpen-Philosophie von AMD die technischen Standards der gesamten Spieleindustrie anhebt, was wiederum allen Spielern zugute kommt. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler Forspoken in die Finger bekommen und die von FSR ermöglichte Next-Gen-Grafik erleben”, so

Darüber hinaus behauptet Aramaki, dass das Team darauf abzielt, die hochwertigste Grafik zu erzielen, die jemals in einem Open-World-Spiel gesehen wurde.

Hier das Video mit den neuen Spielszenen:

Zum Spiel heißt es: “Als Frey begebt ihr euch auf ein aufregendes und übernatürliches Abenteuer. Ihr müsst euch gefährlichen Prüfungen stellen, um das Geheimnis des unbekannten Landes Athia zu lüften. Dabei werdet ihr etwas noch gefährlicheres aus seinem tiefsten Inneren erwecken.”

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen wirklich toll aus. Hier erwartet uns ein absolut vielversprechendes Open-World-Abenteuer.

Quelle: dsogaming.com