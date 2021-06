Frontier kündigt Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters an

in

Frontier Foundry hat kürzlich das Spiel Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters angekündigt.

Warhammerr-Fans haben Grund zur Freude, denn mit Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters wurde ein weiterer Titel angekündigt, der im Warhammer-Universum spielt.

Viel ist bisher noch nicht über diesen Titel bekannt, aber wir wissen zumindest, dass uns hier ein rundenbasierten Taktik-RPG erwartet, das von Complex Games aus Kanada entwickelt wird.

Zum Spiel heißt es: “Verankert im Glauben und gestärkt durch ihre Hingabe, fußt die Existenz der Grey Knights auf einem Mysterium: Denn der Besitz jeglichen nicht sanktionierten Wissens über ihre geheimnisvolle Bruderschaft wird mit dem Leben bezahlt. In Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters erleben die Spieler den unbarmherzigen, gnadenlosen Kampf des 41. Jahrtausends und folgen der Reise dieser Elitekrieger in einer Erzählung aus der Feder des gefeierten New York Times-Bestsellerautors Aaron Dembski-Bowden.”

Es wurde bereits ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters wird im Jahr 2022 für PC auf Steam und im Epic Games Store erscheinen. Übrigens: Im August soll ein Cinematic-Trailer veröffentlicht werden.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeitenn zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Warhammer-Fans geht es in diesen Tagen wirklich gut. Mit Necromunda: Hired Gun ist erst kürzlich ein Warhammer-Ego-Shooter erschienen und mit Total War: Warhammer 3 kommt noch in diesem Jahr ein Strategiespiel auf Basis der Tabletop-Vorlage auf den Markt. Nun dürfen sich Fans auch noch auf Taktik-RPG freuen.