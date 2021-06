Gerücht: Beim nächsten PlayStation-Event gibt es erste Spielszenen aus God of War: Ragnarok zu sehen

in

Laut eines neuen Gerüchts bekommen wir im Rahmen des nächsten PlayStation-Events erste Spielszenen aus God of War: Ragnarok zu sehen.

Seit der Verschiebung von God of War: Ragnarok gab es keum Neuigkeiten zum Spiel, aber jetzt gibt es zumindest ein neues Gerücht. Und zwar hat der Brancheninsider Nick Baker auf Twitter gepostet, dass es beim nächsten PlayStation-Event erste Spielszenen aus God of War: Ragnarok zu sehen gibt.

Bisher wurde noch kein solches Event angekündigt, aber falls das Gerücht wahr ist, dann wird das wohl nicht mehr lange dauern. Baker war in den vergangenen Monaten eine zuverlässige Quelle, wenn es um Neuigkeiten zu kommenden Spielen ging. Insofern ist es also durchaus möglich, dass wir bald erste Szenen aus dem nächsten God of War zu sehen bekommen.

Im Tweet von Nick baker heißt es: “Mir wurde gesagt, dass wir unser erstes Gameplay des neuen God of War auch bei Sonys Show sehen werden. Wird spannend zu sehen sein.”

Hier der Tweet:

Das Spiel wurde letztes Jahr mit einem Teaser-Trailer enthüllt, der das God of War-Logo und die Worte “Ragnarok is coming” zeigte.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr auf die ersten Szenen aus dem Spiel. Hoffentlich müsssen wir nicht mehr zu lange darauf warten.

Quelle: comicbook.com