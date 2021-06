Ghost of Ikishima befindet sich angeblich für PS4 und PS5 in Entwicklung

in

Anscheinend befindet sich mit Ghost of Ikishima eine eigenständige Erweiterung für das Action-Adventure Ghost of Tsushima in der Mache.

Laut einiger bekannter Brancheninsider und Leaker befindet sich gerade eine eigenständige Erweiterung für Ghost of Tsushima in Entwicklung. Laut des Insiders Nick Baker heißt diese Erweiterung Ghosts of Ikishima.

Baker beschreibt den Titel als “expandalone”, was bedeutet, dass er scheinbar gekauft und gespielt werden kann, ohne Ghost of Tsushima selbst zu besitzen. Er vergleicht es mit Gears 5: Hivebusters, einer Einzelspieler-Kampagnenerweiterung für Gears 5, die Ende 2020 veröffentlicht wurde.

Ghost of Ikishima soll irgendwann im Jahr 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Bisher handelt es sich nur um ein Gerücht, aber wir gehen davon aus, dass es bald erste offizielle Infos zu diesem Titel geben wird.

Würdet ihr euch über so eine Erweiterung freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Über eine Erweiterung würden wir uns sehr freuen, denn Ghost of Tsushima ist wirklich ein grandioses Spiel.

Quelle: comicbook.com