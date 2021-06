Gloomwood: Seht euch hier 5 Minuten aus dem Stealth-Horror-Spiel an

in

Im Rahmen der E3 2021 wurden neue Spielszenen aus dem Stealth-Horror-Spiel Gloomwood veröffentlicht.

Die neuen Spielszenen aus dem Stealth-Horror-Titel Gloomwood, die während der E3 veröffentlicht wurden, sind mit bisher durch die Lappen gegangene, da das Ganze aber ziemlich vielversprechend aussieht, möchte ich euch das Material nicht vorenthalten.

Mit Gloomwood erwartet uns ein düsteres Schleichspiel, das an vielen Stellen an das gute alte Thief erinnert. Es wird als Stealth-Horror-FPS beschrieben, das euch in eine verdrehte viktorianische Metropole schickt.

Zum Spiel heißt es: “Schwinge dein Stockschwert und begib dich in die Schatten, während du das verfluchte Geheimnis entdeckst, das sich im Nebel verbirgt.” Das Ganze wird in einer netten Retro-Optik präsentiert, was Nostalgiker sicher freuen wird.

Hier die neuen Spielszenen:

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Einen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht, aber sollte sich das ändern, dann informieren wir euch darüber.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Spiel sieht wirklich interessant aus. Der Retro-Stil kommt gut und spielerisch hat Gloomwood auch etwas zu bieten. Hoffentlich lässt der Release nicht zu lange auf sich warten.

