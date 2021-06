Holt euch das Survival-Strategiespiel Frostpunk jetzt kostenlos

Epic Games bietet gerade das Survival-Strategiespiel Frostpunk kostenlos im Epic Games Store an.

Wer Lust auf ein gutes Strategiespiel hat, aber gerade keine Kohle dafür ausgeben möchte, der sollte mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort gibt es aktuell das Spiel Frotspunk kostenlos. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Juni um 17:00 Uhr.

Hier erwartet euch ein Mix aus Survival und Strategie in einer düsteren Eiswelt. Dazu heißt es: “Frostpunk, das neueste Spiel von den Schöpfern von This War of Mine, ist ein Gemeinschafts-Survival-Spiel, in dem Wärme Leben bedeutet und jede Entscheidung ihren Preis hat. Die Menschheit hat dampfbetriebene Maschinen entwickelt, um in einer komplett zugefrorenen Welt überleben zu können. Deine Aufgabe ist es, die letzte Stadt auf Erden zu errichten und alles Nötige zu tun, damit deine Gemeinschaft überlebt.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel ansehen:

Downloaden könnt ihr euch Frostpunk über diesen Link.

Unseren test zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Frostpunk ist ein tolles Spiel. Wer sich das Spiel durch die Lappen gehen lässt, ist selber schuld.