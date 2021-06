Holt euch die Shadowrun Trilogy jetzt kostenlos

Bei GOG könnt ihr euch die Shadowrun Trilogy gerade kostenlos holen.

Falls ihr die Shadowrun-Spiele von Paradox Interactive bisher verpasst habt, dann solltet ihr mal wieder bei GOG vorbeisurfen. Dort könnt ihr euch die Shadowrun Trilogy kostenlos holen. Ihr müsst euch aber beeilen, denn das Angebot endet schon heute um 18:00 Uhr.

Die Trilogie besteht aus Shadowrun Returns (2013), Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut (2014) und Shadowrun: Hong Kong (2015). Darüber hinaus dürft ihr euch auf verschiedenen Goodies freuen. Dazu zählen Artbooks und Soundtracks.

Über diesen Link könnt ihr euch die Trilogie herunterladen.

Übrigens: Paradox arbeitet gerade an Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, das leider verschoben wurde und nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Das Spiel befindet sich für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series und PC in Entwicklung.

Sollte es eitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Holt euch die Trilogy. Hier erwarten euch viele Stunden Spielspaß und zwar kostenlos.

Quelle: bloody-disgusting.com